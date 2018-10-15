Киев, 15 октября, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Заявления украинских властей о «российском следе» во взрыве на военном складе в Черниговской области раскритиковал в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

Michael Deal Взрыв

По его словам, крайне странно выглядит ситуация, когда после серии взрывов складов боеприпасов на территории Украины и постоянных обвинений России в «диверсиях» «не был пойман ни один диверсант».

«У нас есть еще четыре арсенала, которые находятся в зоне риска. Пожалуйста, охраняйте то, что осталось у нашей страны, а то опять прилетят какие-нибудь «дроны», и мы с вами с вилами останемся», — подчеркнул с сарказмом Рабинович.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в районе поселка Дружба Черниговской области на территории 6-го арсенала министерства обороны Украины начали взрываться боеприпасы. В результате происшествия без вести пропало двое военнослужащих.

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