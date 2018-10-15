Якутск, 15 октября, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Методологический семинар для молодых исследователей «Шаманизм: этнографические и психологические подходы к исследованию» прошёл в минувшую пятницу в Музее археологии, этнографии и высшей школы Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), сообщает 15 октября пресс-служба вуза.

«Шаман». 1929 г. Якутия. СССР

Директор Института психологии СВФУ Аида Егорова пояснила, что семинар стал третьим по счету кросс-культурным мероприятием, тематику которого выбрали студенты вуза.

«Шаманизм — это религия тюркских народов, отображенная в мировоззрении, образе жизни этноса. Исследователи изучают, как шаманы воздействуют на психику человека. Это своеобразный психологический прием, метод психотерапии, универсальный подход», — сказала она.

В свою очередь, доцент Института психологии СВФУ Евгений Слепцов сообщил, что первые упоминания о шаманизме появились в XVIII веке. Они были обнаружены в записях, которые вели русские при освоении Сибири и Севера.

«Практически у всех народов Сибири были шаманы, на Алтае их звали «кам», у якутов «ойуун». Сосланные в Якутию Иван Худяков, Вацлав Серошевский и Василий Трощанский в своих работах отвели особое место шаманизму. Владимир Богораз и Гаврил Ксенофонтов считали психопатологию шаманов основным признаком особой формы религии», — сказал ученый.

Он выделил основные признаки шаманов, среди которых вера в духов, наличие специфических обрядов, особого костюма и атрибутов. Также Евгений Слепцов рассказал слушателям об исследованиях зарубежных ученых Леви Стросс и Мирчл Элинде.

Отмечается, что семинар проводился при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Темой следующего мероприятия, которое состоится в начале 2019 года, станет этнокультура и психическое здоровье. Ученые ответят на вопрос, что является нормой и патологией в разных культурах.

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