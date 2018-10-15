Киев, 15 октября, 2018, 07:53 — ИА Регнум. С 2014 года в Донбассе в ходе гражданской войны погибли 27 сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), заявил глава силового ведомства Василий Грицак, сообщает 15 октября ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По его словам, в Донбассе также были ранены 128 сотрудников СБУ.

Напомним, гражданская война в Донбассе была развязана Киевом после государственного переворота в стране в 2014 году. Тогда жители восточной Украины отказались подчиняться незаконной власти и отделились в результате референдума от государства. Однако киевская хунта не признала референдум и начала военную операцию против собственных граждан.

По данным ООН, с 2014 года в Донбассе погибли более 3 тыс. мирных жителей, среди которых 144 ребенка.