Вашингтон, 15 октября, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки должны признать, что больше никак не смогут повлиять на будущее Сирии, а вмешательство Вашингтона в эту страну было катастрофическим провалом. Об этом написал колумнист журнала National Interest Дуг Бэндону по итогам своей недельной поездки в Дамаск.

defense.gov Американские солдаты в Сирии

По его словам, победа президента Сирии Башара Асада становится очевидна, как и поражение США, которые пытались добиться его свержения. Он отметил, что такая стратегия Вашингтона была ошибочной, поскольку у сирийского лидера очень много сторонников.

Кроме того, считает Бэндоу, США хотели сделать Сирию «демократическим» государством, однако ни одна из поддерживаемых Вашингтоном так называемых «умеренных оппозиционных группировок», таких как «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не смогла бы привести к такому результату.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что американское вмешательство в дела Сирии нацелено на разрушение этой страны изнутри, в том числе созданием на ее территории квазигосударства курдов.

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