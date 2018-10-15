Астана, 15 октября, 2018, 07:49 — ИА Регнум. За девять месяцев 2018 года объем производства бензина в Казахстане составил 2,84 млн тонн, что на 21,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

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За отчетный период объем производства керосина увеличился на 15%, до 241,9 тыс. тонн, сжиженного пропана и бутана — на 6,3%, до 1,8 млн тонн, газойля — на 4,6%, до 3,5 млн тонн. Производство мазута сократилось на 9,4%, до 2,1 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября министерства энергетики Казахстана и России согласовали поставки нефти и нефтепродуктов. Главы ведомств подписали межправительственный протокол, который вносит изменения в соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставки нефти и нефтепродуктов.