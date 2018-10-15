Пекин, 15 октября, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской национальной валюты вновь снизился по отношению к доллару США, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Падение понедельника стало столь же незначительным, как и 12 октября, однако тренд на снижение сохраняется. 15 октября юань потерял 34 базисных пункта, снизившись до рекордных за последнее время 6,9154 юаней за доллар США.

Напомним, что 12 октября юань уступил доллару 22 базисных пункта. В общей сложности с 7 февраля юань «похудел» на более чем 6300 базисных пунктов. Девальвация юаня стала одной из самых сильных за последние годы.

Некоторые эксперты утверждают, что Китай таким образом дает ответ на торговые войны, развязанные со стороны США, однако Поднебесная всячески это отрицает.