Москва, 15 октября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Согласно неофициальным и предварительным данным, картина «Веном» с Томом Харди в главной роли во второй раз вышла в лидеры кинопроката России и СНГ. Об этом 14 октября сообщил портал Kinobusiness.

Цитата из к/ф «Веном» реж Рубен Фляйшер. 2018. США Мужской разговор

За прошедшие выходные (11−14 октября 2018 года) фильм Рубена Флейшера смог собрать в регионе 386,4 млн рублей. Общая сумма кассовых сборов составила 1 млрд 587,4 млн рублей. Второе место досталось картине «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», в первые выходные показа она смогла собрать 61,1 млн рублей.

Третью позицию заняла лента «Пришельцы в доме» (выходные — 38,1 млн рублей; 94,4 млн рублей общих сборов). В топ-5 также вошли фильмы «Без меня» (43 млн рублей) и «Человек на луне» (36,4 млн рублей).

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Напомним, фильм «Веном» не является частью киновселенной Marvel. Для того чтобы выпустить картину на экраны, кинокомпания Sony заключила со студией специальное соглашение. Таким образом, шансы на появление этого персонажа в будущих фильмах Marvel невелики.