Вашингтон, 15 октября, 2018, 07:23 — ИА Регнум. В конце августа по поручению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в госдепе США был разработан план по отзыву из Турции всех американских дипломатов в связи с тем, что турецкие власти продолжали держать под арестом пастора Эндрю Брансона, передает телеканал ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным источников телеканала в госдепе США, согласно разработанному плану, вывести всех работников американских дипмиссий на территории Турции планировалось в течение двух месяцев, после чего работа посольства и генконсульств США в Турции должна была быть приостановлена. Отмечается, что указанный план был лишь частью разработанных администрацией США мер комплексного воздействия на Анкару.

К рассмотрению указанного плана действий могли вновь вернуться в Вашингтоне, если бы турецкие власти 12 октября не освободили Брансона, заявил источник телеканала.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Овальном кабинете Белого дома Дональд Трамп встретился с американским пастором Эндрю Брансоном, который был освобождён властями Турции.

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