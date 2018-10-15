Горно-Алтайск, 15 октября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. В Республике Алтай началось широкое обсуждение общенационального проекта «Великие имена России», целью которого является присвоение федеральным аэропортам страны имен выдающихся соотечественников. Вспомнить о тех, кто внёс весомый вклад в развитие Республики Алтай и России, было предложено членами региональной Общественной палаты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Республики Алтай Аэропорт Горно-Алтайска

Как известно, аэропорт в Горно-Алтайске появился в 1968 году. В советский период он обслуживал рейсы в населённые пункты Горно-Алтайской автономной области, а также в Барнаул и Новосибирск. В начале 1990-х и до закрытия на реконструкцию в 2011 году регулярные рейсы не осуществлялись из-за экономического спада и резкого снижения пассажиропотока. В 2007 году в аэропорт прибыл первый самолёт за десять лет из Москвы («Шереметьево»). Статус международного аэропорт в Республике Алтай получил в 2016 году.

В качестве предложения по именованию редактор сайта «Новости Горного Алтая» Дмитрий Кобзев озвучил имя Героя Советского Союза Евгения Федоровича Трофимова.

«Родился в Паспауле. К концу войны гвардии майор Трофимов совершил 376 успешных боевых вылетов на истребителях МиГ-3, Як-1, Як-7 и Як-9, в 26 воздушных боях сбил лично 17 и в группе пять самолетов противника. После войны продолжал службу в ВВС. Летал на реактивных и сверхзвуковых самолетах. В 1970—1972 годах — начальник Армавирского высшего военного авиационного училища. С 1972 года — в запасе. Умер 18 августа 1981 года», — напомнил алтайский журналист.

Как уже сообщало ИА REGNUM, имена, которые по итогам проекта выберут россияне, дополнят официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения, в их число вошел и аэропорт Горно-Алтайска.

Напомним, на конкурс можно предлагать имена людей, внесших значимый вклад в развитие и становление России. При этом человек должен иметь историческую связь с территорией, на которой расположен аэропорт.

К организации и проведению конкурса на местах будут привлечены представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Финальное голосование всеми способами (на сайте ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях, отправкой смс-сообщения, анкетирование) заканчивается 30 ноября.

До 4 декабря будет производиться обработка анкет, поступающих из регионов. Собранные из всех источников голоса суммируются. Имена-претенденты по каждому аэропорту, набравшие наибольшее количество голосов, признаются победителями. Результаты конкурса «Великие имена России» будут объявлены 4 декабря.