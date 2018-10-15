* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, 15 октября, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Порядка 50 семей, проживающих в иракской провинции Киркук, вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы со стороны боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 15 сентября Kurdistan.ru.

Freedom House Боевики

В настоящее время активность «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Киркуке достаточно высока, что приводит к бегству местного населения.

Нефтеносная провинция является объектом спора между иракскими курдами и центральным правительством страны. После прошедшего в Иракском Курдистане референдума о независимости шиитские ополченцы вытеснили пешмерга из данной провинции.

Напомним, противоречия между Багдадом и Эрбилем в данном районе приводит к активизации террористов. Так, на прошлой неделе в одной из деревень провинции был взорван водопровод, несколько человек были похищены террористами.