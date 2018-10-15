Братислава, 15 октября, 2018, 07:04 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Словакии Ян Козак покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте команды.

Armando Sobrino Футбольный мяч

Отставку Козака утвердил Словацкий футбольный союз. 16 октября команда проведёт товарищеский матч со Швецией, к нему команду будет готовить Штефан Таркович, бывший ранее помощником Козака.

Отмечается, что к игре с Украиной, которая пройдёт 16 ноября в рамках Лиги наций УЕФА, сборную Словакии будет тренировать новый специалист.

Напомним, в Лиге наций после двух туров сборная Словакии не набрала очков, проиграв Украине (0:1) и Чехии (1:2).

Отметим, что Козак тренировал сборную Словакии с лета 2013 года. Под его руководством команда вышла в 1/8 финала на чемпионате Европы 2016 года.