Киев работает над антироссийским брендом, Эстония – ущербом: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 октября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Три главных антироссийских бренда Украины;
- В Эстонии вновь считают ущерб от «оккупации»;
- Ураган «Майкл» против ВВС США;
- В Госдуме назвали позором «комедию» про блокадный Ленинград;
- Врио главы Хакасии просит отозвать иск о снятии коммуниста с выборов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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