Пхеньян, 15 октября, 2018, 06:03 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался передать госсекретарю США Майку Помпео список ядерных объектов КНДР. Сначала Вашингтон должен снять санкции и подписать с Пхеньяном декларацию об окончании Корейской войны, сообщает японская газета Yomiuri shimbun со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Отмечается, что 7 октября во время визита в Пхеньян Помпео попросил у главы КНДР «хотя бы частичный» список ядерных объектов, однако получил отказ. Между США и КНДР нет доверительных отношений, отметил Ким Чен Ын.

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Глава КНДР объяснил свой отказ так: в условиях отсутствия доверия Вашингтон может не поверить перечню ядерных объектов, даже если Пхеньян его передаст. Для выстраивания доверительного диалога в Вашингтоне должны подписать декларацию об окончании Корейской войны. Это, в свою очередь, ускорит процесс денуклеаризации в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, визит в Пхеньян госсекретаря США Майка Помпео состоялся 7 октября. Помпео и Ким Чен Ын договорились о создании рабочей группы по вопросам денуклеаризации, а также обсудили возможность проведения второго американо-северокорейского саммита.

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