Москва, 15 октября, 2018, 05:14 — ИА Регнум. Россия должна отказаться от идей «вхождения в мировую цивилизацию», которыми она жила последние десятилетия после распада СССР, и понять, что выжить можно, только обеспечив себе в кратчайшие сроки устойчивую автаркию, заявил 14 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Андрей Алексеев Красная Весна Сергей Кургинян

"Может ли Америка уничтожить Россию, если Россия встанет по-настоящему, если Россия встанет и поймет, что все эти разговоры о вхождении в «мировую цивилизацию», о всех этих «плюрализмах» надо прекратить? Вот это надо прекратить, Россия достаточно велика, чтобы построить любую оптимальную автаркическую систему за пять лет, Россия достаточно жива, чтобы в тот момент, когда ее призовут к ответу, она встала таким способом, чтобы все эти американцы отъехали куда подальше», — заявил Кургинян.

По его словам, в текущей ситуации, когда США давят на Россию со всех сторон, используя даже такой ресурс, как Константинопольская православная церковь в лице ее предстоятеля Варфоломея, ключевым является обеспечение единства государства и народа и недопущение отпадения народа от государства.

«Главное — связь власти и народа, связь государства и народа, главное — единство нашей страны и наше понимание того, что на карту поставлено наше существование!» — заявил эксперт.

Напомним, что в свое время украинская карта, а именно создание антирусского государства на территории Украины, стала очередным шагом в борьбе США с Россией, когда Украина взяла так называемый «антирусский подряд».

Теперь же такой же подряд взял Константинопольский патриарх Варфоломей, который в обход всех православных канонов инициировал процедуру предоставления автокефалии украинским раскольникам из Украинской православной церкви Киевского патриархата, чей самозваный патриарх Михаил Денисенко (Филарет) был ранее предан анафеме. Таким образом Варфоломей грубо вмешался в дела равной по статусу поместной православной церкви.