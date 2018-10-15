Басра, Ирак, 15 октября, 2018, 05:13 — ИА Регнум. Некачественной питьевой водой в иракской провинции Басра отравились 111 тыс. человек. Об этом заявил директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими, сообщает телеканал Al-Sumaria.

Ildar Sagdejev Грязная питьевая вода

«Число случаев отравления загрязненной водой увеличилось до 111 тысяч человек», — сказал ат-Тамими.

Он добавил, что случаи отравления зафиксированы среди учащихся школ после начала учебного года. Ат-Тамими призвал официальный Багдад и местные власти выразить четкую и серьезную позицию по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала июля в провинции Басра продолжаются акции протеста. Люди недовольны безработицей и ухудшением состояния коммунальной отрасли, включая проблемы с питьевой водой и электроснабжением.

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