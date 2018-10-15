Москва, 15 октября, 2018, 04:57 — ИА Регнум. Константинопольский патриарх Варфоломей поднял руку не только на православие, но и на смысловое ядро нашего государства, заявил 14 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

По словам Кургиняна, православная религия, при равном уважении всех других религий в нашей стране, играет культурообразующую и связующую роль всего государства. Она стала таковой после краха коммунизма и заняла место смыслообразущего ядра нашего государства.

«Даже если мы не верим и не исповедуем православную веру, мы понимаем роль православия в создании той культуры, в которой мы находимся, и идентичности как таковой. Поэтому он [Варфоломей] поднял «в сей миг кровавый» руку на что-то очень значимое», — заявил Кургинян.

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Эксперт также отметил, что Варфоломей сам по себе является полным «ничтожеством» с политической и прочей точки зрения в Турции, а единственным подлинным защитником православия является Россия с тех самых пор, когда она осталась единственным крупным центром православия после завоевания Константинополя турками.

Отметим, что 15 октября в Минске состоится синод, на котором Русская православная церковь будет решать, как реагировать на вероломное вмешательство Константинополя во внутренние дела Русской православной церкви, нарушающее все тысячелетние каноны. Варфоломей, напомним также, инициировал процедуру предоставления автокефалии украинским раскольникам, чей лидер самозванец Филарет был предан Русской православной церковью анафеме.