Аннаполис, США, 15 октября, 2018, 05:02 — ИА Регнум. В американском штате Мэриленд спасен медвежонок, голова которого застряла в ведре. В таком состоянии животное находилось несколько дней, говорится в сообщении департамента природных ресурсов штата в Facebook.

Екатерина Васягина Медвежонок

О попавшем в беду медвежонке сообщили местные жители. Зоозащитники три дня выслеживали животное, после чего смогли на время усыпить его и снять с головы пластиковую емкость.

После пробуждения медвежонок вернулся к матери-медведице. Всего в семействе два медвежонка.

https://www.facebook.com/mddnrwildlife/posts/1238064216332666

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на норвежском острове Шпицберген белый медведь забрался на склад с продуктами, съел шоколад и застрял в окне, пытаясь выбраться наружу. На место вызвали спасателей, однако медведь услышал шум вертолета, сумел освободиться самостоятельно и убежал.

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