Вашингтон, 15 октября, 2018, 04:23 — ИА Регнум. Попытки Китая повлиять на внутренние процессы в США представляют более серьезную проблему, чем «вмешательство» России. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Отвечая на вопрос о том, вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США в 2016 году, глава США ответил утвердительно. Однако тем же занимался и Китай, добавил он.

«Они вмешивались, но, думаю, Китай тоже вмешивался. Я думаю, что Китай — более крупная проблема», — сказал Трамп.

Он в очередной раз опроверг подозрения в сговоре с Москвой перед выборами. Россия не смогла бы в этом помочь, заявил он и добавил, что предположения о «звонке в Россию» выглядят просто смешно.

Как сообщало ИА REGNUM, в США более года длится расследование о предполагаемых связях команды Трампа с Москвой. В Кремле не раз отвергали такие подозрения, указывая на их бездоказательность и подчеркивая, что во внутренние дела других стран Москва не вмешивается.

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