Москва, 15 октября, 2018, 04:13 — ИА Регнум. Удар по Русской православной церкви, который был нанесен со стороны Константинополя в интересах нынешнего украинского режима, бьет не только по верующим, но и по русскому государству, в связи с чем России необходимо дать адекватный ответ, заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

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"То, что сейчас происходит на Украине с Русской православной церковью — это и есть красная черта… Когда мы говорим, что у нас светское государство по конституции… В государстве, где нет официальной идеологии, церковь и играет эту роль этой идеологии», — заявил Багдасаров.

По его словам, в связи со всем вышесказанным, антиканоническое признание патриархом Константинопольским Варфоломеем автокефалии раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Михаилом Денисенко (Филарет) бьет не только по русской православной церкви, но и по русскому государству.

В этой ситуации государство должно защитить свои интересы в контексте защиты православия. Для этого, по мнению эксперта, необходимо перенимать опыт Соединенных Штатов, которые поддерживают те или иные силы в тех или иных странах исходя из своих собственных прагматических интересов, а также вести борьбу с неугодными режимами.

Напомним, что 15 октября в Минске должен состояться синод Русской православной церкви, на котором будет выработан дальнейший план действий после того, как Константинопольских патриарх Варфоломей в обход канона вмешался в дела поместной Русской православной церкви, начав процедуру предоставления томоса украинским раскольникам.