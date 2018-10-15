Каир, 15 октября, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Более 200 российских военнослужащих прибыли в Египет для участия в совместных десантных учениях «Защитники Дружбы — 2018». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Российские десантники в Египте

На военный аэродром под Каиром прибыло подразделение гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя общей численностью более 200 человек. Активная фаза учений пройдет 24−26 октября.

В ходе маневров российские десантники отработают беспарашютный способ высадки из отечественных вертолетов Ми-17, состоящих на вооружении ВВС Египта. Для десантирования будут использованы тросы, вертолеты зависнут в 25 метрах над землей.

Кроме того, десантники впервые высадятся на незнакомые площадки с применением парашютных систем специального назначения «Арбалет-1», «Арбалет-2» и Д-10. В этом эпизоде учений задействуют российские самолеты Ил-76 МД и египетские С-130.

Отмечается, что совместные учения десантных подразделений России и Египта проходили в октябре 2016 года под Александрией и в 2017 году в Краснодарском крае.

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