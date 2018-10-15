Петропавловск-Камчатский, 15 октября, 2018, 05:09 — ИА Регнум. Правительство Камчатки один за другим покидают ключевые министры. Одновременно с обвиняемой в растрате и ушедшей на пенсию главой регионального минздрава Татьяной Лемешко свой пост покинула глава минстроя Татьяна Митина, уходят министр ЖКХ и энергетики Владимир Тихонович и глава минфина Сергей Филатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На выход

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Глава минстроя Камчатки Татьяна Митина уволилась со своего поста по собственному желанию. По данным ИА Кам 24, сразу же после увольнения Митина покинула полуостров. Временно обязанности министра строительства исполняет заместитель Митиной Андрей Дегодьев.

Татьяна Митина оставила должность в один день с экс-главой минздрава Камчатки Татьяной Лемешко, обвиняемой в растрате 22 млн рублей и являющейся фигуранткой уголовного дела. Лемешко, напомним, ушла на пенсию.

Также правительство Камчатского края накануне отопительного сезона покидает министр ЖКХ и энергетики Владимир Тихонович. Он не уезжает с Камчатки, но работать будет в одной из госкомпаний.

Исполнять обязанности министра ЖКХ, как ожидается, будет Олег Кукиль из региональной службы по тарифам.

Уходит из камчатского правительства и министр финансов Сергей Филатов. Сообщается, что он возглавит региональное управление федерального казначейства. Ожидается, что новую должность Филатов займет до декабря, пока же он официально находится в отпуске. На пост главы минфина полуострова прочат нынешнего главу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатки Сергея Течко.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко ушла на пенсию. Между тем Лемешко является фигурантом уголовного дела о растрате не менее 22 млн рублей при приобретении помещения для поликлиники в Петропавловске-Камчатском. Вместе с Лемешко по делу проходит крупнейший строитель полуострова Вагиф Мурсалов и его адвокат Мирослав Федюк.

Это не первые громкие увольнения на полуострове. В августе Камчатка осталась без главного федерального инспектора. Александр Шаров написал рапорт на увольнение по собственному желанию. Заявление было удовлетворено полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Несмотря на собственное желание, скоропостижную отставку Шарова связывают с с расследованием деятельности Кроноцкого государственного биосферного заповедника, где выявлены крупные нарушения. В начале июня в Сочи был задержан бывший заместитель заповедника по охране Александр Ильин. Его обвиняют в крупной растрате. Ильин был этапирован на Камчатку, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 — «Присвоение и растрата». Суд принял решение о заключении Ильина под стражу. Следствие полагает, что Александр Ильин может быть связан с известным камчатским бизнесменом Виталием Дроздом, которого подозревают в вымогательстве и мошенничестве. Дрозд возглавлял компанию «Экология», которая выиграла тендер на выполнение первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника». Сумма контракта составляла почти 250 млн рублей. Следствие полагает, что конкурс был выигран путем обмана, а часть государственных средств похищена. Следствие также полагает, что история с Кроноцким заповедником — не единственное преступление «Экологии». Есть сведения, что, занимаясь утилизацией автомобильных покрышек на полуострове, компания не утилизировала их, а закапывала на территории горнолыжной базы. По делу о мошенничестве в Кроноцком заповеднике арестован также предприниматель Руслан Ошуров, еще один бизнесмен числиться в розыске.

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