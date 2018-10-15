Москва, 15 октября, 2018, 03:45 — ИА Регнум. Соединенные Штаты манипулируют патриархом Константинопольским Варфоломеем в интересах борьбы с православием и русской цивилизацией в ситуации нагнетаемой войны цивилизаций, заявил 14 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Патриарх Варфоломей

"Американцы манипулируют Варфоломеем уже нагло. Раньше они манипулировали как-то, а теперь это просто означает, что разрушено каноническое право Русской православной церкви, рухнула вся система диалога православных церквей, весь этот православный мир просто взорван решением Варфоломея», — заявил политолог.

По его словам, мы имеем дело с обострением конфликта цивилизаций. Варфоломей рушит православный мир в угоду американцам и рушит при этом собственную власть, и рубит сук, на котором сам сидит, что для него самого не может кончиться ничем хорошим. При этом, если в системе международных отношений право уже давно растоптано, то в таком консервативном институте, как церковь, оно еще что-то до сегодняшнего дня регулировало.

«Теперь берет человек, который сидит на территории, как мы знаем, отнюдь не православной, ничего на этой территории особо не имея, этот человек берет и взрывает все основания существования православной цивилизации в целом… Это всё — следующий шаг в хаосе. И, конечно, это всё говорит о том, что конфликт, который мы можем назвать конфликтом русской цивилизации с всем миром, усиливается, а это, по сути дела, происходит в пределах постзападного мира», — продолжил политолог.

Напомним, что патриарх Константинопольский Варфоломей, который санкционировал процедуру предоставления автокефалии раскольникам из так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с преданным анафеме со стороны РПЦ самозваным патриархом Филаретом, был назван протоиереем Андреем Новиковым «лжепатриархом».

Отметим также, что 15 октября в Минске состоится синод РПЦ, где церковь выработает реакцию на вторжение Константинополя в дела поместной Русской православной церкви.