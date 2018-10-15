Париж, 15 октября, 2018, 03:24 — ИА Регнум. Охотник случайно застрелил горного велосипедиста, подданного Великобритании, во французском департаменте Верхняя Савойя. Об этом сообщает газета Le Dauphine Liberе.

Охотничье ружьё

Трагедия произошла вечером 13 октября в коммуне Монрион во время облавной охоты. Один из участников охоты, 22-летний мужчина, попал в велосипедиста, проезжавшего неподалеку по горной тропе. Охотник госпитализирован в состоянии шока.

Отмечается, что погибший управлял рестораном в городе Ле Же. По факту непреднамеренного убийства ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе во французских Альпах погибли три альпиниста, совершавшие восхождение на Монблан. На высоте 3600 метров колышки страховки вырвало из скалы.

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