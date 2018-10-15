Грозный, 15 октября, 2018, 03:19 — ИА Регнум. Огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года продолжает своё путешествие по России. Следующий этап эстафеты огня состоится 20 октября в Грозном. Об этом ИА REGNUM сообщили в исполнительной дирекции Студенческих игр в Красноярске.

Dumask.ru Огонь зимней Универсиады

До этого, 13 октября, огонь пронесли по улицам Ставрополя.

Общая протяженность маршрута в Ставрополе составила 4381 метр. Среди 25 факелоносцев — олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин, депутат Думы Ставропольского края Игорь Лавров, призёр Олимпийских игр по легкой атлетике Людмила Рогачева, заместитель министра физической культуры и спорта Ставропольского края Владимир Янушкин и другие.

«Мы очень рады тому, что эстафета огня зимней Универсиады — 2019 прошла по улицам Ставрополя. Мы помним наши спортивные традиции и готовы к новым свершениям. Я верю в то, что ставропольские спортсмены, которые в 2019 году примут участие в Студенческих играх в Красноярске, обязательно прославят наш край, наш город и Россию», — прокомментировала зампредседателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске в марте 2019 года. В настоящее время проходит эстафета огня Студенческих игр, стартовавшая 20 сентября 2018 года в Турине. Российский этап эстафеты, который завершится в марте в Красноярске, включает в себя 30 крупных городов.