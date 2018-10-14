Москва, 15 октября, 2018, 02:31 — ИА Регнум. Системы ПВО С-600 и С-700, находящиеся в распоряжении российских военных, способны накрыть «всю планету». Об этом заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

О новом вооружении, якобы созданном в России, политик заявил, комментируя передачу сирийской стороне зенитных ракетных систем С-300. По его словам, США заинтересовались передачей комплексов Дамаску, так как С-300 оказались рядом с союзным американцам Израилем.

Однако у России есть не только самая лучшая в мире система ПВО — С-300, но и системы С-400, С-500, С-600 и С-700, рассказал политик.

«Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», — объявил Жириновский.

Ведущий шоу Владимир Соловьев с иронией предупредил политика, что раскрывать все секреты не следует, иначе станет известно и о «страшной системе С-1500».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на вооружении российской армии стоят зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». В разработке находится комплекс С-500 «Прометей».

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