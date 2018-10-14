Санкт-Петербург, 15 октября, 2018, 02:17 — ИА Регнум. Наступающая неделя в Петербурге будет отмечена во всех смыслах громким событием. Сергей Шнуров и его группировка «Ленинград» 19 октября в 19:00 мск начнут концерт на Крестовском острове — на стадионе, который мучительно строился 10 лет и стал известен как «Зенит-арена».

Автор фото — Елена Бледных Сергей Шнуров

Всего три месяца назад здесь проходили матчи мундиаля, каждый раз собирая десятки тысяч зрителей, а через четыре дня Шнур и его команда хотят утереть нос «звездным» футболистам, поставив новый рекорд посещаемости одного концерта.

В июле 2017 года «Ленинград» собрал на стадионе «Открытие Арена» в Москве 47 тысяч человек. Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 60 тысяч зрителей. «Идем на рекорд!» — объявил Сергей Шнуров. Предстоящий концерт станет самым масштабным музыкальным действом в истории коллектива. И первым сольным концертом в короткой пока истории «Санкт-Петербург Арены».

Шнуров и его команда вкладывают в факт проведения концерта на огромном стадионе объединительный смысл. «Мы противостоим смысловому распаду, когда нет общего языка, когда все настолько дифференцировано, что за одним столом четыре собеседника друг друга могут не понимать. Я пытаюсь нащупать эти соединительные элементы…» — говорит лидер «Ленинграда».

Концерт группы на стадионе «Санкт-Петербург» под девизом #ленинградвзените по праву претендует на титул главного шоу 2018 года. Почти все билеты на стадион, где будет играть Сергей Шнуров и его команда, уже проданы. Но кое-что еще доступно. Стоит напомнить, что на концерт действует ограничение по возрасту — 18+.