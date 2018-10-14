Саратов, 15 октября, 2018, 01:45 — ИА Регнум. Актер Алексей Панин не управлял автомобилем, проехавшим по пешеходной улице в Саратове. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1984. СССР Поездка на автомобиле

«Я так и знал, что СМИ раздуют скандал. Уважаемые СМИ, во-первых, не я ехал, а меня везли», — отметил Панин.

Он добавил, что инцидент произошел во время съемок фильма. Более того, жители Саратова подъезжают по этой улице к своим домам.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД подтвердили, что Панин снимал видео из автомобиля, являясь пассажиром, а не водителем. Управлявший иномаркой мужчина 1998 года рождения привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части. Он наказан штрафом в размере 500 рублей, передают «Вести».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram, а позже удалили запись движения по пешеходной улице Саратова на внедорожнике Gelandewagen. «Чисто по-саратовски, по пешеходной улице», отметил он.