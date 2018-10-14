Самара, 15 октября, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» Евгений Башкиров и Георгий Тигиев были задержаны стражами порядка по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Сообщения об этом опубликованы в группе «Ночной Патруль Самара» в соцсети «Вконтакте».

Спиртное за рулём

В ночь с 13 на 14 октября Башкирова задержали возле одного из ресторанов в Самаре, куда он подъехал на арендованном автомобиле. Анализы показали трёхкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови спортсмена. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

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27-летний полузащитник не скандалил с правоохранителями, согласился пройти медицинское освидетельствование и признал за собой вину, рассказал руководитель «Ночного Патруля» Виталий Смардаков изданию «КП Самара». Иначе вел себя защитник клуба, 23-летний Георгий Тигиев, задержанный утром 14 октября.

Тигиев и Башкиров отдыхали вместе, но домой возвращались врозь. Полицейские остановили защитника за нарушение правил дорожного движения и заподозрили в употреблении спиртного.

Уровень алкоголя в организме Тигиева соответствовал минимально допустимому значению, однако присутствовали следы амфетамина. Отмечается, что защитник хамил и нецензурно выражался при оформлении протокола, а также угрожал правоохранителям «связями и высокими покровителями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее большой резонанс вызвал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Футболисты участвовали в потасовках в центре Москвы и были взяты под стражу в связи с обвинением в хулиганстве.

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