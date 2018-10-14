Москва, 15 октября, 2018, 00:27 — ИА Регнум. Дарья Валитова, супруга арестованного футболиста Александра Кокорина, хочет, чтобы нападающий «Зенита» вышел на свободу. Ее слова показали 14 октября в эфире программы «Толстой. Воскресенье».

Садовников Дмитрий Александр Кокорин

Валитова призналась, что у нее «нет никаких обид».

«Сейчас всё, чего я хочу, чтобы он был рядом со мной и вышел на свободу», — сказала она.

По ее мнению, супруг сейчас думает о том, «эта глупость может многого лишить его ребёнка».

Жена футболиста также поведала о переживаниях, которые испытывал Кокорин летом, не попав в состав сборной России по футболу на ЧМ-2018.

«Он мухи не обидит — это подтвердит любой человек из его окружения. Что-то, наверное, накопилось. Ему было очень тяжело весь чемпионат мира. Он постоянно думал, что турнир прошёл мимо него, а он ведь к нему готовился четыре года», — рассказала Дарья Валитова.

В эфире также показали посетительницу кафе Екатерину Навроцкую, которая поменяла столик из-за шумной компании. Она предположила, что посиделка добром не кончится, потому что люди «в 8 утра пили крепкие напитки, запивали их пивом. И вообще показались мне несколько подозрительными — из 90-х годов».

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы на два месяца за потасовки в центре Москвы.