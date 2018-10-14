Берн, 14 октября, 2018, 23:41 — ИА Регнум. Туристический автобус, следовавший из Германии в Италию, врезался в столб в Швейцарии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на свои источники.

Скорая помощь

Авария произошла в воскресенье, 14 октября, в 20 км от озера Лаго-Маджоре в кантоне Тичино.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 13 человек.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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