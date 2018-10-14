Вашингтон, 14 октября, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Руководство США доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Я доверяю ему (лидеру КНДР), — сказал глава Белого дома. — Хотя это не значит, что я не могу ошибаться».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 6−7 октября в Пхеньяне прошли переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына с госсекретарем США Майком Помпео. Известно, что переговоры политиков были посвящены подготовке ко второй встрече лидеров США и КНДР.

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