Ереван, 14 октября, 2018, 23:20 — ИА Регнум. В столице Армении прошла торжественная церемония открытия первого в стране памятника известному малороссийскому художнику и поэту Тарасу Шевченко, сообщила пресс-служба украинского посольства в Армении 14 октября на официальном сайте.

Илья Репин. Портрет Тараса Шевченко

Мероприятие посетил посол Украины в Армении, госсекретарь МИД Украины и члены украинской диаспоры:

«Во время торжественной церемонии со стороны высоких гостей прозвучали искренние слова о важности этого монумента в жизни украинской диаспоры Армении и посольства Украины в Армении, в частности, его чрезвычайном значении для углубления двусторонних отношений между Украиной и Арменией в культурно-гуманитарной сфере, а также дружбы между двумя народами», — сообщили в пресс-службе украинского посольства.

Участники возложили к памятнику цветы и прослушали украинские песни.

Напомним, в начале 2018 года в городе Стрый Львовской области неизвестные отбили и похитили голову бронзового изваяния Тараса Шевченко.

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