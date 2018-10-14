Сочи, Краснодарский край, 14 октября, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Сборная России по футболу, переигравшая команду Турции в матче четвертого тура группы B Лиги наций, возглавила турнирную таблицу. Об этом, как передает «Матч ТВ», сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Вячеслав Евдокимов Станислав Черчесов

«Теперь мы (сборная России) возглавляем таблицу, — сказал Черчесов. — Смотрится все красиво».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября сборная России переиграла команду Турции в матче четвертого тура группы B Лиги наций. Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:0.

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