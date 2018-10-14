Дамаск, 14 октября, 2018, 21:09 — ИА Регнум. Представитель Корпуса Стражей Исламской революции бригадный генерал Рамезан Шариф 13 октября дал эксклюзивное интервью иранскому государственному каналу Press TV. В данном интервью генерал остановился и на ситуации в Сирии.

Khamenei.ir КСИР

Он сказал, что Иран сохранит свое военное присутствие и консультирование в Сирии до тех пор, пока Тегеран будет его считать «эффективным и полезным» и до тех пор, пока этого хочет сирийское правительство. Кроме того, Шариф подчеркнул, что Иран поддерживает Сирию в соответствии с международными нормами с самого начала кризиса в этой стране.

По мнению представителя КСИР, этот кризис был искусственно создан из-за рубежа с целью создания запаса безопасности для израильского режима. Однако сопротивление сирийского народа и правительства сорвало заговор Израиля и его союзников.

Генерал добавил, что спустя четыре-пять лет после начала кризиса в Сирии Израиль и его союзники, в первую очередь, Соединенные Штаты, осознали, что им не удалось свергнуть правительство арабской страны, и что они столкнулись с «профессиональной» сирийской армией. Данный исход сирийской войны — это большая потеря для Израиля, подчеркнул представитель КСИР.

Также генерал отметил, что гнев США и их союзников в сирийской войне, которые были основными создателями и спонсорами терроризма в Сирии и стали окончательно проигравшими на этом поле боя, понятен.