Киев, 14 октября, 2018, 20:33 — ИА Регнум. За прошедшие четыре года на Украине погибли 27 сотрудников СБУ, заявил глава спецслужбы Василий Грицак, сообщил 14 октября официальный сайт ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ

Чиновник отметил, что 128 сотрудника СБУ получили ранения, а 227 — награждены государственными наградами за «мужество и героизм» во время проведения карательной операции против Донбасса.

Напомним, в ДНР к 14 годам тюрьмы приговорён бармен из города Дружковка, который шпионил за соотечественниками и передавал данные кураторам из СБУ.

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