Тамбов, 14 октября, 2018, 20:04 — ИА Регнум. За два дня товарооборот VIII международной Покровской ярмарки в Тамбове превысил 123 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Это почти на 11 млн больше, чем в прошлом году.

Tambov.gov.ru Покровская ярмарка

Самыми востребованными у покупателей стали мясо, мясные и колбасные изделия, сахар, крупы, овощи, масло животное и растительное, сыры. За два дня было реализовано более 58 тонн яблок, порядка 84 тонн овощей, более 34 тонн мяса, более 13 тонн мяса птицы, 16,3 тонны молочной продукции, 5 тонн сыра, 46,7 тыс. литров подсолнечного масла, 17,3 тыс. десятков яиц, более 25 тонн сахара, 11,1 тонн рыбы и рыбной продукции, 7,6 тонн живой рыбы, более 18,1 тонн колбасных изделий.

Как отмечал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, от ярмарки ожидается большой экономический эффект. «Все очень вкусно, ярко и красиво! Праздник для души, который еще раз напоминает нам, как богата Тамбовская область», — сказал Никитин.

Сегодня, в завершающий день восьмой Покровской ярмарки, глава региона вручил муниципалитетам-участникам заслуженные награды. Впервые был определен абсолютный победитель по результатам всех конкурсов и фестивалей. Им стал Сосновский район Тамбовской области.

В номинации «Лучший участник среди городов»: на первом месте Моршанск, на втором — Мичуринск, на третьем — Уварово. В номинации «Лучший участник среди районов» победили мичуринцы, следом расположились токарёвцы и тамбовчане. «Народное признание» досталось делегации Бондарского района. Знаменский район был отмечен за лучшую презентацию, Староюрьевский район — за изготовление лучшей скульптуры. Делегация города Рассказово признана победителем в номинации «Легенды Тамбовского края». Победителем гастрономического фестиваля «Тамбовская картошка. Пир горой» стал Кирсановский район.

Завершилась Покровская ярмарка народным гулянием и праздничным концертом. Настоящим подарком для тамбовчан и гостей города стало выступление певицы Пелагеи и артиста Алексея Гомана.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, началась восьмая Покровская ярмарка открытием Историко-мемориального музея святителя Луки.

Впервые о сохранении этого дома представители общественности заговорили в 2015 году. Тогда мемориальный дом был признан объектом историко-культурного наследия регионального значения и внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Позже был организован сбор пожертвований. За короткий срок удалось собрать значительные средства. Кроме того, многие жители Тамбова передали в дар будущему музею уникальные предметы, документы, фотографии и другие реликвии, связанные с именем святителя Луки. Администрация области поддержали идею создания музея. Были выделены средства на приобретение и реставрацию мемориального дома, покупку уникальных экспонатов. В прошлом году на Покровской ярмарке состоялась презентация мемориальной части музея-кельи. Тогда же был открыт памятник архиепископу Луке авторства скульптора Александра Аполлонова.

Уникальный музей готов принимать паломников и туристов, знакомить жителей и гостей Тамбова с духовным и врачебным наследием архиепископа Луки.