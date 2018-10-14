Таллин, 14 октября, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Центр оборонных инвестиций на этой неделе, 11 октября, объявил тендер на закупку не менее 18 противотанковых ракетных комплексов общей стоимостью 40 млн евро, сообщает новостной портал rus.err.ee

Иван Шилов ИА REGNUM ПТРК Javelin

Стоимость госзаказа также включает в себя дополнительное оборудование, техническую поддержку и подготовку инструкторов для обучения использованию комплексов.

«Дальность стрельбы противотанкового комплекса должна быть не менее 4000 метров, новое оружие также должно позволять уничтожение находящихся за укрытием целей», — назвал основные требования к закупаемому комплексу начальник отдела закупок Центра оборонных инвестиций Прийт Соосаар.

Комплексы также должны производиться серийно и стоять на вооружении не менее чем у одного государства-члена НАТО. Предполагается, что стоимость заказа составит 40 млн евро с опционом на дополнительные закупки.

Координирующий данный заказ от лица Сил обороны майор Алар Карилеэт отметил, что новая система существенно повысит противотанковый потенциал пехотных бригад.

«Речь идет о дальнейшем развитии используемых в современных армиях противотанковых комплексов, работающих по принципу «выстрелил — пронаблюдал — откорректировал». Видеокамера в головной части ракеты показывает стрелку-наводчику ту же картину, которую «видит» ракета и, таким образом, позволяет точнее навести ракету на цель», — пояснил Карилеэт.

По его словам, комплекс должен быть переносным с возможностью установки на транспортное средство.

После закупки системы поступят в противотанковые роты в составе пехотных бригад, где ими будут учиться пользоваться военнослужащие срочной службы. Обучение будут вести кадровые военные Сил обороны, которых предварительно обучат представители поставщика.

Противотанковые комплексы являются одним из приоритетов в системе закупок Сил обороны в текущем десятилетии наряду с боевыми машинами пехоты, самоходными артиллерийскими установками и новым автоматическим стрелковым оружием. По результатам конкурса планируется заключить рамочный договор сроком на семь лет.