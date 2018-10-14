Санкт-Петербург, 14 октября, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский («Единая Россия») считает недопустимыми спекуляции на теме блокады Ленинграда в кинематографе и готов сделать всё возможное, чтобы предотвратить появление на экране подобных поделок. Об этом парламентарий написал в своем микроблоге, узнав о скандальном кинопроекте.

Ленинград. 1942

«СМИ сообщают о готовящемся комедийном фильме о блокаде Ленинграда. Считаю, что сама идея снять комедию на эту тему — уже кощунство и позор. Надеюсь, что воплотить её в жизнь не удастся. Как петербуржец, сделаю всё от меня зависящее», — заявил Сергей Боярский.

Как сообщало ИА REGNUM, режиссер Алексей Красовский рассказал, что его съемочная группа завершила работу над фильмом о событиях, якобы связанных с блокадным Ленинградом. Сейчас проект находится в стадии монтажа.

По словам режиссера, это будет… комедия, действие которой происходит в новогоднюю ночь 1 января 1942 года. Напомним, это было время первой, самой тяжелой, блокадной зимы, когда от голода и холода, обстрелов и бомбёжек погибли сотни тысяч ленинградцев.

Пользователи социальных сетей уже высказывают свое возмущение готовящимся к реализации проектом.

«Пожалуйста, инициируйте закон защищающий нас всех от такого беспредела людей «искусства». Это пора прекращать», — пишут в откликах на сообщение Сергея Боярского.

Блокада Ленинграда стала одним из самых страшных военных преступлений нацистской Германии и ее союзников. Она унесла жизни, по разным оценкам, от 640 тысяч до миллиона ленинградцев, жителей Ленинградской области и беженцев, оказавшихся в блокированном городе.