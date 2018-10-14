Лондон, 14 октября, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Физик-теоретик, популяризатор науки, один из основоположников квантовой космологии Стивен Хокинг, скончавшийся на 77-м году жизни 14 марта 2018 года в британском Кембридже, боялся появления «суперлюдей». Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на последнюю книгу ученого, которая будет опубликована 16 октября.

Doug Wheller Стивен Хокинг

Ученый полагал, что люди, финансовое состояние которых превышает средние показатели, смогут вносить изменения в отвечающие за реализацию генетической программы макромолекулы.

По его мнению, благодаря определенным знаниям и финансовым средствам они могут получить возможность улучшить иммунитет, память и длительность жизни.

Ученый считал, что «суперлюди» с измененными ДНК уже в XXI веке могут стать реальной угрозой человечеству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 марта в британском Кембридже в своем доме скончался известный физик-теоретик Стивен Хокинг.

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