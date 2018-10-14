Москва, 14 октября, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Десять человек спасено пожарно-спасательными подразделениями в ходе ликвидации возгорания в жилом доме на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает 14 октября пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Сообщается, что сигнал о пожаре поступил в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства в 12:33. Возгорание произошло в жилом многоэтажном доме по адресу: ул. Чугунные Ворота, дом 21, корпус 4.

Очаг возгорания находился в одной из квартир на четвёртом этаже семиэтажного дома. Площадь возгорания составила около 20 кв. метров.

Во время проведения разведки на месте инцидента и тушения пожара с загоревшегося этажа и с этажей над ним были спасены десять человек. Двое пострадавших обратились за помощью к медикам.

Пожар был полностью ликвидирован уже через пятнадцать минут после поступления информации о пожаре в ГУ МЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытке поджога храма и здания воскресной школы в Ухтомске (Косино) города Москвы. В результате инцидента никто не пострадал.