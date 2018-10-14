Таллин, 14 октября, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Комиссия по оценке ущерба от «советской оккупации» в Эстонии продолжит свою работу, несмотря на позицию главы МИД страны Свена Миксера. Такое заявление сделал глава комиссии, историк Тоомас Хийо, сообщает пресс-служба эстонского минюста.

A. Sdobnikov Дом правительства ЭССР

По словам главы комиссии, Эстония не может отказаться от определения ущерба и требований о возмещении ущерба, так как международное право позволяет Таллину предъявлять требования о компенсации за потери, связанные с «оккупацией». Отказ приведет к тому, что «будут забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти» и будет признана «бессмысленность и ненужность» деятельности тех, кто боролся против нее.

«Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году. Отказ в возмещении ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к Советскому Союзу», — заявил Тоомас Хийо.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, Эстония понесла наибольший ущерб в виде человеческих потерь в результате советской оккупации и Второй мировой войны.

«Эстония потеряла пятую часть своего населения по политическим мотивам, которые были убиты, заключены в тюрьму и депортированы. Большая часть арестованных умерла под стражей, а также тысячи были депортированы. Большинство эстонских людей никогда не вернулись на родину».

Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что считает неразумным требовать от РФ компенсации за ущерб от так называемой советской оккупации, тем более что подобные инициативы не находят понимания у партнеров Таллина.

Как уже не раз сообщало ИА REGNUM, «угрозы» требования компенсаций от Москвы со стороны прибалтийских стран звучат не впервые. Начало было положено Вильнюсом: в 2000 году литовский сейм принял закон, обязывающий правительство Литвы добиваться от России «компенсации ущерба за советскую оккупацию».

Напомним, что практически вся нынешняя правящая элита в Прибалтике сделала карьеру при «оккупационной власти» в КПСС, комсомоле и профессиональных союзах.

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