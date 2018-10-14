Анкара, 14 октября, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Грузовик с нелегальными мигрантами перевернулся на западе Турции. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло 14 октября в районе Мендерес в провинции Измир. По последним данным, в результате инцидента погибли 22 человека.

«Грузовик, двигавшийся по трассе Айдын-Измир, упал в реку Дегирменчай», — передает вещатель.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

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