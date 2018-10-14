Тартус, Сирия, 14 октября, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Открытие дней белорусского кино состоялось в городе Тартусе Сирийской Арабской Республики, сообщил 14 октября новостной портал Говорит Москва.

Цитата из к/ф «Белые росы», реж. Игорь Добролюбов. 1983. СССР Беседа

Как заявил посол Белоруссии в Сирии Александр Пономарёв, сирийским зрителям будет показан кинофильм «Белые росы» режиссёра Игоря Добролюбова и ещё два фильма на военную тематику.

Отмечается, что кинофильмы были с интересом восприняты гражданами Сирии. На показах также присутствовали и граждане Белоруссии, проживающие в Сирии и специально пришедшие на кинопоказ.

Сообщается, что мероприятие будет проводится в нескольких крупных городах арабской Республики.

Напомним, что мероприятие проводится в рамках ряда культурных акций Белоруссии, которые регулярно проводятся в Сирии. Первая такая акция состоялась в начале сентября этого года в Дамаске. Там, на сцене экономического форума, состоялось выступление Государственного танцевального ансамбля Белоруссии, который затем совершил гастрольный тур по городам Сирии.