Киев, 14 октября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Власти Украины не позволят Кремлю разжечь религиозную войну внутри страны, заявил президент Украины Петр Порошенко во время раскольничьего «молебна за Украину», сообщил 14 октября официальный сайт президента Украины.

President.gov.ua Петр Порошенко

«Как только где увидите людей, которые будут призывать взять силой лавру, монастырь или храм, знайте, то — московская агентура», — подчеркнул Порошенко.

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Президент Украины назвал решение синода Константинопольского патриархата «приближением автокефалии» неканонической украинской православной церкви и поздравил украинцев с этой «победой»:

"Это — большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой», — заявил Порошенко.

Напомним, эксперты, прочитавшие решение Константинопольского патриархата, не нашли в нём ни слова об автокефалии раскольничьей украинской церкви.

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