Москва, 14 октября, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал, что обсудил ситуацию в республике с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по телефону. Об этом Евкуров рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Kremlin.ru Юнус-Бек Евкуров

По словам Евкурова, президент России позвонил ему и уточнил обстановку в Ингушетии в связи с протестами по поводу изменения административно-территориальных границ с Чечней.

Путин уточнил у Евкурова, какая ему нужна помощь и какая помощь уже оказывается. Также глава государства обсудил с главой Ингушетии варианты увода протестующих с улицы.

«И он (Путин, — ИА REGNUM ) мне тоже сказал: «Да, мне тоже начальники доложили: никаких силовых действий, я с этим согласился — давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии». Это мне Владимир Владимирович лично сказал», — рассказал Евкуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября глава Ингушетии Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границ между двумя субъектами Федерации, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Законодательные собрания Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе.

Однако Конституционный суд Ингушетии заявил, что соглашение о границе может быть утверждено только по результатам референдума. После этого в Ингушетии начались уличные протесты. Люди собрались на площади Согласия в Магасе, а затем переместились на площадь возле штаб-квартиры национальной телерадиокомпании.