Лондон, 14 октября, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Совет глав внешнеполитических ведомств стран — членов Европейского союза собирается утвердить план новых санкций против Российской Федерации в связи с «применением химического оружия». Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

15 октября в Люксембурге должно состоятся заседание Совета министров иностранных дел стран — членов Европейского союза. На этом заседании должен быть подписан документ, который предусматривает «санкции, предложенные Великобританией и Францией после атак в Сирии и Солсбери».

Данные новые санкции предполагают запрет на въезд в страны Европейского союза для руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников. Кроме того, все активы этих лиц на территории Евросоюза, если таковые имеются, будут заморожены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании обвиняют Россию в якобы применении химического оружия при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери в марте 2018 года.