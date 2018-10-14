Чэнду, Китай, 14 октября, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Модель сверхскоростного поезда, способного развивать скорость до 1000 км в час, представили китайские инженеры на выставке National Mass Innovation and Entrepreneurship Week в Чэнду. Об этом сообщает Global Times.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Скоростные поезда. Китай

Разработкой сверхскоростного поезда занимается государственная компания China Aerospace Science and Industry Corporation. Представители компании сообщили, что поезд, получивший название T-Flight, сможет использоваться для пассажирских перевозок к 2025 году.

Как и другие сверхскоростные поезда, T-Flight будет удерживаться над железнодорожным полотном силой электромагнитного поля. Разработчики отметили, что в реализации проекта им помогает опыт КНР в космической науке.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2017 года общая протяженность высокоскоростных железнодорожных магистралей в Китае достигла 25 тысяч км, что составляет две трети от общемировой.