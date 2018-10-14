Москва, 14 октября, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного российского модельера Валентина Юдашкина с 55-летием. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 14 октября, на официальном сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Валентин Юдашкин

Путин назвал Юдашкина ярким человеком, всецело увлеченным любимым делом. Он отметил, что Юдашкин полностью посвятил себя творческой профессии и смог добиться всеобщего признания в сфере искусства, высокой моды и дизайна.

«Ваши талантливые работы дарят людям настоящий праздник, радость и красоту», — пишет президент России.

Также российский лидер пожелал Юдашкину крепкого здоровья и неиссякаемого источника вдохновения, а также реализации всех его новых идей и замыслов.