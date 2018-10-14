Санкт-Петербург, 14 октября, 2018, 11:59 — ИА Регнум. 13 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге открывается VI Международный органный фестиваль. В Северную столицу приедут исполнители из России, Франции, Швеции, Нидерландов и Кореи. В программе не только классика сольного органного репертуара, сочинения для инструмента с оркестром, но и различные транскрипции и импровизации. Первым на Концертную сцену театра поднимется шведский музыкант Йоханнес Скуг: в его исполнении петербургские любители услышат произведения Дебюсси, Дюпре, Листа, Алена и Дюрюфле.

(сс) Hao Zhang Музыкант

Также на фестивале выступят Лео ван Дуселар, Лада Лабзина, Тьерри Эскеш, Син Дон Иль. Особое внимание критики обращают на концерт Дарьи Бурлак, лауреата одного из самых престижных смотров — фестиваля органной музыки в Шартре.