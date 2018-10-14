Пало-Альто, США, 14 октября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. В третьем квартале 2018 года доля мобильных устройств на индийском рынке, проданных через интернет, достигла 38%. Исследование представила компания Canalys.

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Аналитики компании Canalys провели исследование рынка смартфонов Индии, который является вторым по величине в мире. В третьем квартале 2018 года в Индии было продано через онлайн-сервисы 15 млн мобильных устройств, что составило 38% от общего числа продаж. Во втором квартале через интернет было продано 35% устройств.

Эксперты отметили, что некоторые компании делают основную ставку именно на продажи через интернет. Так, доли онлайн продаж смартфонов OnePlus, Honor и Motorola составили 92%, 91% и 80% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2018 года китайская компания Xiaomi вышла на первое место по продажам смартфонов в Индии, опередив южнокорейскую компанию Samsung.